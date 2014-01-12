Прокуратура проводить розслідування подій біля Святошинського РВВС в ніч на 11 січня

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, на даний час завершується проведення першочергових слідчих дій.

«Правоохоронці ретельно вивчають наявні відеозаписи з місця подій під Святошинським райуправлінням міліції, на яких можуть бути відеодокази обставин отримання Луценком тілесних ушкоджень», - повідомила прес-секретар столичної прокуратури Яна Соболевська.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 11 січня під Святошинським РВВС у Києві ”Беркут” побив Луценка та ще кількох людей. Йому розбили голову. Як повідомила дружина Луценка, екс-міністр втратив свідомість. В екс-міністра діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та численні гематоми. Він отримав 8 ударів кийком.

Після сутичок із бійцями спецпідрозділу ”Беркут” біля Києво-Святошинського районного суду Київської області госпіталізовано 4 постраждалих активістів.