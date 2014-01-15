Кабмін звільнив від оплати за зберігання гуманітарні вантажі з простроченим терміном оформлення

16:54, 15 січня 2014
Політика
181 0

Уряд за пропозицією Міністерства доходів і зборів України звільнив від обов'язкової оплати за складське зберігання гуманітарні вантажі, термін оформлення яких вже пройшов.  

о

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходов з посиланням на міністра Олександра Клименко.

«Представники благодійних організацій не раз зверталися до нас з цим питанням. І в рамках своєї компетенції Міністерство доходів і зборів зробило все можливе, щоб вирішити проблему» , - цитує прес-служба Клименко. «Рішення уряду дозволить звільнити від додаткових витрат одержувачів гуманітарних вантажів і прискорити надання благодійної допомоги тим, хто її потребує».

У Міндоходів нагадали, що затримки з визнанням і оформленням вантажів як гуманітарної допомоги почалися в момент, коли функції спеціального уповноваженого органу з питань гуманітарної допомоги були передані від Комісії з гуманітарної допомоги при КМУ до Мінсоцполітики - а саме в грудні 2012 року. При цьому за нормами Митного кодексу перебування гуманітарного вантажу на митному складі в період оформлення передбачало нарахування витрат за його зберігання. Водночас одержувачі гуманітарної допомоги - часто неприбуткові організації - виявилися не в змозі оплатити такі витрати і втратили можливість отримати вантажі, накопичені на складах.

У цьому зв'язку виникла необхідність виправити ситуацію і прийняти рішення, яке дозволяє не включати в оплату за зберігання гуманітарного вантажу термін з грудня 2012 до того моменту, як наступить 11 дня після дати набрання чинності урядового розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2013 року Міністерство соціальної політики заявило, що в Україні під виглядом гуманітарної допомоги нерідко ввозяться контрабандні товари, що не мають ніякого відношення до гуманітарних вантажів. У цьому зв'язку було прийнято рішення вести жорстку політику перевірки гуманітарних вантажів. Зокрема тільки в березні 2013 року в Мінсоцполітики надійшло 450 заяв про проходження вантажу як гуманітарної допомоги, однак після перевірок дозволу на ввезення товарів отримали лише 253 звернення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter