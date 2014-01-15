Кабмін звільнив від оплати за зберігання гуманітарні вантажі з простроченим терміном оформлення

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходов з посиланням на міністра Олександра Клименко.

«Представники благодійних організацій не раз зверталися до нас з цим питанням. І в рамках своєї компетенції Міністерство доходів і зборів зробило все можливе, щоб вирішити проблему» , - цитує прес-служба Клименко. «Рішення уряду дозволить звільнити від додаткових витрат одержувачів гуманітарних вантажів і прискорити надання благодійної допомоги тим, хто її потребує».

У Міндоходів нагадали, що затримки з визнанням і оформленням вантажів як гуманітарної допомоги почалися в момент, коли функції спеціального уповноваженого органу з питань гуманітарної допомоги були передані від Комісії з гуманітарної допомоги при КМУ до Мінсоцполітики - а саме в грудні 2012 року. При цьому за нормами Митного кодексу перебування гуманітарного вантажу на митному складі в період оформлення передбачало нарахування витрат за його зберігання. Водночас одержувачі гуманітарної допомоги - часто неприбуткові організації - виявилися не в змозі оплатити такі витрати і втратили можливість отримати вантажі, накопичені на складах.

У цьому зв'язку виникла необхідність виправити ситуацію і прийняти рішення, яке дозволяє не включати в оплату за зберігання гуманітарного вантажу термін з грудня 2012 до того моменту, як наступить 11 дня після дати набрання чинності урядового розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2013 року Міністерство соціальної політики заявило, що в Україні під виглядом гуманітарної допомоги нерідко ввозяться контрабандні товари, що не мають ніякого відношення до гуманітарних вантажів. У цьому зв'язку було прийнято рішення вести жорстку політику перевірки гуманітарних вантажів. Зокрема тільки в березні 2013 року в Мінсоцполітики надійшло 450 заяв про проходження вантажу як гуманітарної допомоги, однак після перевірок дозволу на ввезення товарів отримали лише 253 звернення.