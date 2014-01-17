Рада посилила відповідальність за погрози чи побиття міліціонера

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленому сьогодні законі «Про внесення змін до Закону України ”Про судоустрій і статус суддів” та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян».

Змінами до статті 345 («Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу») Кримінального кодексу України встановлюється, що погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів чи членів сім’ї (раніше норма про членів сім’ї була відсутня) у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків - карається виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 4 років (раніше - позбавленням волі на той самий строк).

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Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу, його близьким родичам чи членам сім’ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків - карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років (раніше - обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк).

Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу, його близьким родичам чи членам сім’ї тяжкого тілесного ушкодження у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків - карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.

Також статтею 347 визначається, що умисне знищення або пошкодження майна, що належить працівникові правоохоронного органу, його близьким родичам чи членам сім’ї, у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків - караються арештом на строк до 6 місяців або позбавленням волі на строк до 5 років (раніше - штрафом від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років).