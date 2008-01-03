Яценюк з самого початку був проти скасування депутатської недоторканності?

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не сумнівається, що парламент скасує депутатську недоторканність.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті “Україна молода” від 3 січня.

“Безперечно, так і буде”, - сказав А.ЯЦЕНЮК, відповідаючи на запитання щодо виконання обіцянок про скасування недоторканності.

Голова ВР нагадав, що у парламенті з цього приводу вже зареєстрований не один законопроект. “Але ж там є специфіка: аби скасувати депутатську недоторканність, треба змінювати Конституцію. На це потрібно кілька сесій ВР і триста голосів. І це цілком можливо. Хай хтось із депутатів тільки спробує на очах у виборців не проголосувати”, - сказав він.

При цьому, за словами спікера, головне - не доводити недоторканність до абсурду, коли народний депутат несе відповідальність за свої політичні висловлювання.

Водночас А.ЯЦЕНЮК зізнався, що був одним із найзатятіших противників гасла НУ-НС про скасування депутатської недоторканності. “Бо аж ніяк не вважаю скасування депутатської недоторканності ключовим пріоритетом. Таке гасло визначив штаб (блоку НУ-НС), але, чесно кажучи, я не вважаю, що це було дуже розумно”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.