У Черкасах оголошено карантин на 72 години через скажену лисицю

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, про це сьогодні під час засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії при Черкаській міськраді повідомив заступник голови комісії, головний державний інспектор ветеринарної медицини в м. Черкаси Василь Крук.

За його словами, забігла лисиця у помешкання сараю і загинула. Її доставили в регіональну лабораторію ветеринарної медицини, де було встановлено, що тварина хвора на сказ. Сьогодні було введено тимчасовий карантин на 72 години в Черкасах.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2013 року по вул. Сурікова поблизу ПАТ «Азот» черкащанина, який гуляв із собакою, покусала куниця. Після проведення відповідних лабораторних аналізів стало відомо, що куниця була хвора на сказ.

У зв’язку з цим оголошено неблагополучною щодо сказу зону, обмеженою вул. Сурікова між ПАТ «Азот» та АПК «Маїс», залізничною колією вул. Пригородна (с. Хутори), та загрозливою зоною щодо сказу територію вул. Першотравнева, просп. Хіміків, а також прилеглі землі с. Хутори, територію ПАТ «Азот» та АПК «Маїс». Комісія черкаського виконкому затвердила комплексний план заходів з локалізації та ліквідації осередку сказу тварин у Черкасах.