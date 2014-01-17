Журналісти Луганська на акції протесту запропонували губернатору спалити їхні публікації

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в акції брали участь близько 30 членів громадянського сектора Луганського Євромайдану.

Активісти тримали плакати «розкаяння»: «Я розслідував корупцію в тендерних закупівлях», «Я говорив правду про продажних суддів», «Я дотримувався стандартів журналістської етики», «Не їдь за мною, я – п'ятий!», які потім разом із газетами, книгами, статтями та публікаціями склали в імпровізоване багаття перед входом до будівлі Луганської ОДА.

Як розповів один із організаторів акції, голова правління правозахисного центру «Поступ» Костянтин Реуцький, цю акцію спрямовано на недопущення підписання й виконання низки законів, зокрема, про кримінальну відповідальність за наклеп, закону, що забороняє їхати в колоні з понад п'яти автомобілів, а також заборону діяльності інформаційних агентств без державної реєстрації.

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За словами Реуцького, підписання подібних законів є першим кроком на шляху до диктатури й початку репресій:

- Ми тут залишили матеріали, які написані луганськими журналістами й видані в рамках діяльності наших організацій, оскільки, згідно з новими законами, всі вони можуть потрапити під визначення «Наклеп» і «Екстремістська діяльність». Хай губернатор, як представник Президента, власноруч розпалить багаття з незручних владі публікацій.

Учасники акції закликали луганців керуватися лише Конституцією України, а не законами, що істотно обмежують фундаментальні права та свободи громадян. Реакції на акцію протесту з боку влади не послідувало.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 січня прийняла низку законів, якими: ввела відповідальність за збір конфіденційної інформації про правоохоронців і суддів; посилила відповідальність за порушення під час проведення мітингів і встановила можливість позбавлення волі до 10 років за організацію масових заворушень; доповнила Кримінальний кодекс України статтею про відповідальність за блокування будівель або споруд, які забезпечують діяльність органів державної влади, з можливістю позбавлення волі до 5 років; доповнила Кримінальний кодекс України відповідальністю за екстремізм із можливістю позбавлення волі на строк до трьох років; ввела покарання у вигляді штрафів і виправних робіт за наклеп у засобах масової інформації та в Інтернеті; встановила штраф за здійснення особою, яка керує транспортним засобом, руху в колонах у складі більше 5 транспортних засобів без узгодження умов і порядку руху з відповідним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, який забезпечує безпеку дорожнього руху.