Закон "Колесніченка-Олійника" забороняє публікувати фото котеджів, авто і годинників депутатів

Про це повідомляє Сегодня.

Інститут медіа права проаналізував кілька нових законів, які сьогодні прийняла ВР.

«Прийнятий Закон встановлює суттєві обмеження свободи слова та масових зібрань. Закон передбачає кримінальну відповідальність за так звану «екстремістську діяльність». Будь-яка людина може бути притягнута до кримінальної відповідальності, якщо в нього виявлять документи, що містять інформацію екстремістського характеру. Відповідно до приміток до даної статті, будь-хто викладе матеріал історичного характеру, особливо фотографію, листівку або аналітичну статтю, - ризикує потрапити до в'язниці на строк до 3 років», - заявив директор Інституту медіа права Тарас Шевченко.

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Також, за його словами, до Кримінального кодексу повернулася стаття, яка передбачає кримінальну відповідальність за наклеп.

«Окрім цього, Закон передбачає багатотисячні штрафи за діяльність інтернет-ЗМІ без реєстрації. Також з'явилася можливість блокування провайдерами доступу до сайтів. Надання послуги доступу до мережі Інтернет відтепер вимагає окремої ліцензії» , - говорить Шевченко.

Закон також обмежує право громадян збирати і поширювати будь-яку інформацію про представників правоохоронних органів і судової гілки влади.

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«Відтепер громадяни не зможуть опублікувати фотографії цінних маєтків, автомобілів і годинників, адже за такі дії людини можуть відправити на виправні роботи або заарештувати на строк до 6 місяців. Також громадяни не зможуть поширювати інформацію про протиправні дії співробітника міліції або прокуратури: дана діяльність буде оцінена як «інформація явно образливого характеру» або така, що «демонструє зухвалу зневагу до працівника правоохоронного органу або в будь-якій формі впливає на нього», - стверджує Шевченко.

Закон вводить і нові правила в сферу телебачення і радіомовлення. «Парламент і президент зможуть відкликати членів Національної ради України з питань телебачення в будь-який момент. Зокрема, якщо ліцензії не будуть видані певним телерадіоорганізаціям» , - йдеться в заяві Інституту .

За словами Шевченка, новий Закон забороняє картки передплаченого телефонного зв'язку, зобов'язуючи всіх абонентів укладати угоди з телекомунікаційними операторами. «Все це дозволяє вести тотальне стеження за ким-небудь», - говорить Шевченко.

«Такий Закон остаточно знищує залишки української демократії і встановлює жорсткий авторитарний режим в Україні», - вважає директор Інституту медіа права.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила бюджет країни на 2014 рік, а також 11 нових законів.