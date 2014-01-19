МЗС Швеції: Це не Захід втрачає Україну, а вона своє майбутнє

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявляє, що Україна втрачає своє майбутнє. Згідно з повідомленням Радіо Свобода, про це політик написав на своїй сторінці в Twitter.

«Це не Захід втрачає Україну. Мова йде про те, що Україна втрачає своє майбутнє», - написав Більдт, коментуючи статтю видання Bloomberg під назвою «Захід втрачає Україну».

Напередодні шведський міністр заявив, що в Києві склалася невизначена ситуація. «Хаос всередині режиму в Києві. Повідомлення про відставки, звільнення і загальна невизначеність. Режим, швидше за все, спробує посилити подальші репресії», - написав Більдт у своєму Twitter.