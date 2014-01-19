Яценюк і Турчинов закликали людей повернутися з Європейської площі на Майдан



Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», протягом кількох годин таких зусиль докладала і ціла низка депутатів від фракції.

«Їм вдалося переконати певну частину мітингарів повернутися на Майдан, де внаслідок неузгоджених з рішенням Народного віча подій виникла загроза штурму», - зазначається в повідомленні.

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«Але більша частина присутніх на Європейській площі не піддалася на заклики, оскільки люди вкрай озлоблені діями Януковича із запровадження в Україні диктатури та фактичної передачі її під протекторат однієї з сусідніх держав», - наголосили в партії.

Яценюк закликає учасників Майдану не вдаватися до насильства, дотримуватися ненасильницьких методів боротьби, демонструвати не силу м`язів, а силу волі. «Тільки витримка і терпіння ведуть до перемоги, а лобове застосування сили проти озброєного до зубів супротивника ставить весь Майдан під загрозу поразки», - вважає він.

Яценюк вимагає від Міністерства внутрішніх справ припинити застосування шумових газових гранат, бо це створює небезпеку життю людей та тільки підбурює їх до подальших активних дій.

«Події сьогоднішнього дня є чітким сигналом Януковичу, який має зрозуміти, що терпіння людей переливає за край, що люди втомлені і роздратовані глухотою режиму і його небажанням почути вимоги Майдану», - підкреслив Яценюк.

За його словами, «відповідальність за можливе подальше загострення ситуації цілком і повністю лежить на Януковичу, і запобігти вкрай негативному сценарію розвитку подій можна лише почавши виконувати вимоги людей, а не шляхом репресій і драконівських законів, які шокували весь світ».