В МВС кажуть, що кількість постраждалих правоохоронців зросла до 70 осіб

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як повідомляв УНІАН, сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку будинку уряду та Верховної Ради.

Мітингарі кидають в правоохоронців камінням, а також підпалили кілька міліцейських вантажівок та автобус.

Правоохоронці безперервно використовують світлошумові та газові гранати. Вони підвезли до місця сутичок водомет.

Серед мітингарів, за інформацією медиків, станом на 20 годину постраждали 24 особи.