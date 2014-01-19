На вулиці Грушевського палають два міліцейські автобуси і дві вантажівки
22:42, 19 січня 2014Політика
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На вулиці Грушевського палають два міліцейські автобуси і дві вантажівки, підпалені протестувальниками.
На вулиці Грушевського палають два міліцейські автобуси і дві вантажівки
Як передає кореспондент УНІАН, міліція намагається їх загасити з водомета, але їй це не вдається.
Один із автобусів горить безпосередньо близько від будинку на вул. Грушевського, 6.
Як повідомляв УНІАН, сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку будинку уряду та Верховної Ради. Вони тривають вже понад 7 годин.
Правоохоронці безперервно використовують світлошумові та газові гранати. Вони підвезли до місця сутичок водомет.
Кількість постраждалих мітингарів станом на 20 годину становила 24 особи.
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