На вулиці Грушевського палають два міліцейські автобуси і дві вантажівки



Як передає кореспондент УНІАН, міліція намагається їх загасити з водомета, але їй це не вдається.

Один із автобусів горить безпосередньо близько від будинку на вул. Грушевського, 6.

Як повідомляв УНІАН, сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку будинку уряду та Верховної Ради. Вони тривають вже понад 7 годин.

Правоохоронці безперервно використовують світлошумові та газові гранати. Вони підвезли до місця сутичок водомет.

Кількість постраждалих мітингарів станом на 20 годину становила 24 особи.