ЗМІ: В учасників сутичок стріляють "картеччю" і гумовими кулями

01:16, 20 січня 2014
Політика
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В учасників сутичок біля стадіону "Динамо" стріляють "картеччю" та гумовими кулями

Гумові кулі / @khinkulova

Таку інформацію оприлюднили в ефірі Громадське ТВ, а також поширюють у соцмережах.

Зокрема, один з мітингувальників під час прямого ефіру стверджував, що в них стріляють "картеччю". Також дану інформацію поширив користувач @Dbnmjr у Twitter.

Катерина Хінкулова (@khinkulova) у Твіттер оприлюднила фото гумових куль, нібито знайдених на місці подій.

В ефірі Громадського ТВ очевидець заявив, що кілька разів військовослужбовець внутрішніх військ "давав чергу у натовп" гумовими кулями з автомата.

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