ЗМІ: В учасників сутичок стріляють "картеччю" і гумовими кулями
01:16, 20 січня 2014Політика
0 0
В учасників сутичок біля стадіону "Динамо" стріляють "картеччю" та гумовими кулями
Гумові кулі / @khinkulova
Таку інформацію оприлюднили в ефірі Громадське ТВ, а також поширюють у соцмережах.
Зокрема, один з мітингувальників під час прямого ефіру стверджував, що в них стріляють "картеччю". Також дану інформацію поширив користувач @Dbnmjr у Twitter.
Катерина Хінкулова (@khinkulova) у Твіттер оприлюднила фото гумових куль, нібито знайдених на місці подій.
В ефірі Громадського ТВ очевидець заявив, що кілька разів військовослужбовець внутрішніх військ "давав чергу у натовп" гумовими кулями з автомата.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter