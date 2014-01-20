ЗМІ: В учасників сутичок стріляють "картеччю" і гумовими кулями

Таку інформацію оприлюднили в ефірі Громадське ТВ, а також поширюють у соцмережах.

Зокрема, один з мітингувальників під час прямого ефіру стверджував, що в них стріляють "картеччю". Також дану інформацію поширив користувач @Dbnmjr у Twitter.

Катерина Хінкулова (@khinkulova) у Твіттер оприлюднила фото гумових куль, нібито знайдених на місці подій.

В ефірі Громадського ТВ очевидець заявив, що кілька разів військовослужбовець внутрішніх військ "давав чергу у натовп" гумовими кулями з автомата.