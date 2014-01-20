Міліція не випускає зі Львова автобуси на Майдан у Київ – ВК «Наступ»

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВК «Наступ», «міліціонери перекрили виїзди з міста Львова по вулиці Стрийській, Княгині Ольги та Галицьке перехрестя. Автобуси з мітингувальниками не випускають».

Також у повідомленні зазначається, що зі Львова на Київ сьогодні виїхало сім автобусів з мітингувальниками. Також до Києва їдуть люди з Тернополя та Івано-Франківська.

Як повідомляв УНІАН, сутички між радикально налаштованими мітингувальниками та правоохоронцями у центрі Києва, біля стадіону «Динамо», тривають з 15.00 неділі, 19 січня.