Міліція не випускає зі Львова автобуси на Майдан у Київ – ВК «Наступ»

02:04, 20 січня 2014
Політика
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Міліціонери не випускають зі Львова автобуси з мітингувальниками, які прямують на Київ, де тривають сутички учасників акції протесту з правоохоронцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВК «Наступ», «міліціонери перекрили виїзди з міста Львова по вулиці Стрийській, Княгині Ольги та Галицьке перехрестя. Автобуси з мітингувальниками не випускають». 

Також у повідомленні зазначається, що зі Львова на Київ сьогодні виїхало сім автобусів з мітингувальниками. Також до Києва їдуть люди з Тернополя та Івано-Франківська. 

Як повідомляв УНІАН, сутички між радикально налаштованими мітингувальниками та правоохоронцями у центрі Києва, біля стадіону «Динамо», тривають з 15.00 неділі, 19 січня.

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