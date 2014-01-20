Під час бійок на Грушевського з травматичної зброї поранили журналістку каналу 1+1

13:08, 20 січня 2014
Політика
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Під час сутичок демонстрантів та працівників міліції вкотре постраждав працівник ЗМІ.

Снайперы спецподразделения милиции

Зі слів волонтера медичної допомоги, у ногу працівниці телеканалу 1+1 влучили в з травматичної зброї, – передає кореспондент ІА  ZIK.

Постаждалій журналістці влаштували коридор та винесли з місця інциденту.

Як стало відомо, постаждала журналістка телеканалу 1+1 Наталка Пісня.

Гільза, гумові кулі та шрапнель, якими снайпери спецпідрозділу міліції ''Беркут'' обстрілюють з травматичної зброї журналістів та учасників протесту на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р
Гільза, гумові кулі та шрапнель, якими снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут" обстрілюють з травматичної зброї журналістів та учасників протесту на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р / 
Снайпери спецпідрозділу міліції ''Беркут'' стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р
Снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут" стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р / 
Снайпери спецпідрозділу міліції ''Беркут'' стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р
Снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут" стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р / 
Стрілки спецпідрозділу міліції ''Беркут'' тримають в руках травматичну зброю на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р
Стрілки спецпідрозділу міліції "Беркут" тримають в руках травматичну зброю на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р / 
Снайпери спецпідрозділу міліції ''Беркут'' стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р
Снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут" стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р / 
Снайпери спецпідрозділу міліції ''Беркут'' стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р
Снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут" стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р / 
Снайпери спецпідрозділу міліції ''Беркут'' стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р
Снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут" стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р / 
Снайпери спецпідрозділу міліції ''Беркут'' стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р
Снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут" стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р / 

За  її припущеннями, її підстрелили працівники міліції з травматичної зброї.

Як відомо, кількома хвилинами раніше за великим екраном біля стадіону «Динамо» розташувалися спецпризначенці із травматичною зброєю.

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