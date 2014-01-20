Під час бійок на Грушевського з травматичної зброї поранили журналістку каналу 1+1

Зі слів волонтера медичної допомоги, у ногу працівниці телеканалу 1+1 влучили в з травматичної зброї, – передає кореспондент ІА ZIK.

Постаждалій журналістці влаштували коридор та винесли з місця інциденту.

Як стало відомо, постаждала журналістка телеканалу 1+1 Наталка Пісня.

За її припущеннями, її підстрелили працівники міліції з травматичної зброї.

Як відомо, кількома хвилинами раніше за великим екраном біля стадіону «Динамо» розташувалися спецпризначенці із травматичною зброєю.