Під час бійок на Грушевського з травматичної зброї поранили журналістку каналу 1+1
13:08, 20 січня 2014Політика
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Під час сутичок демонстрантів та працівників міліції вкотре постраждав працівник ЗМІ.
Снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут" стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві / Reuters
Зі слів волонтера медичної допомоги, у ногу працівниці телеканалу 1+1 влучили в з травматичної зброї, – передає кореспондент ІА ZIK.
Постаждалій журналістці влаштували коридор та винесли з місця інциденту.
Як стало відомо, постаждала журналістка телеканалу 1+1 Наталка Пісня.
За її припущеннями, її підстрелили працівники міліції з травматичної зброї.
Як відомо, кількома хвилинами раніше за великим екраном біля стадіону «Динамо» розташувалися спецпризначенці із травматичною зброєю.
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