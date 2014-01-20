Коменданти оголосили максимальну мобілізацію добровольців Самооборони Майдану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив комендант Майдану, керівник Самооборони, народний депутат Андрій Парубій під час брифінгу в Штабі національного опору в Будинку профспілок.

“Оголошую максимальну мобілізацію наших добровольців Самооборони Майдану - всіх тих, хто були в Самообороні і які зараз знаходяться в місцях дислокації в регіонах”, - сказав Парубій.

Він закликав їх терміново їхати в Київ “для того, щоб збільшити число людей, які сьогодні є в Самообороні Майдану”, і захистити учасників акції протесту на Майдані Незалежності.

“Це пов'язано з тим, що вчорашні події у Києві показали, що влада готова перейти будь-яку межу... Розстріл людей на вулицях Києва, поливання людей водою при температурі мінус 10 градусів показали, що ця влада не зупиниться ні перед чим”, - підкреслив Парубій.

19 січня на вулиці Грушевського в Києві почалися масові сутички між протестувальниками та міліцією. Причиною стала відмова правоохоронних органів пропустити мітингувальників до будівлі Верховної Ради. Зіткнення тривають і зараз.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ст. 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення). Затримано більше 20 осіб.

У Департаменті охорони здоров'я КМДА повідомили, що до столичних медиків звернулися 103 учасника акції протесту, постраждалі на вулиці Грушевського. 42 з них госпіталізовано.

Також, за даними МВС, постраждали близько 100 працівників органів внутрішніх справ, 61 з них госпіталізований.