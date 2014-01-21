Мер Сум закликає Президента скасувати закони 16 січня

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер Сум заявив на спеціально скликаній прес-конференції 20 січня.

На думку Мінаєва, «тільки обнулення всіх подій та заяв врятує країну від громадянської війни».

«У подіях 19-20 січня, що відбулись у Києві на вулиці Грушевського, винні як влада, так і опозиція. Перша не дослухалась до думки народу, який вимагав поновлення процесу євроінтеграції та покарання для тих, хто бив людей на Майдані та Банковій. Друга (опозиція) – не спромоглась на жодне конструктивне рішення, злякавшись відповідальності та віддала всю ініціативу вулиці. Вона не ухвалила жодного принципового рішення, не виграла жодного парламентського питання. Звідси й радикальні дії на вул. Грушевського», – зазначив міський голова.

При цьому він наголосив, що відстоювати свою позицію люди пішли за власною ініціативою, без допомоги та сприяння (фінансування) сторонніх міжнародних відомств.

«Сьогодні на вул. Грушевського знаходиться український народ в особі радикально налаштованої молоді, котра хоче жити в Європі та втратила віру в опозицію», – переконаний Мінаєв.

Мер підкреслив, що сторони мають сісти за стіл переговорів і знайти вихід із кризи, а очолити перемовини повинен Президент України.

«В іншому разі на країну чекає громадянське протистояння, чим, не виняток, можуть скористатись інші країни, котрі не зацікавлені в самостійності української держави», – заявив Мінаєв.

На його думку, прийняті парламентом 16 січня закони не є чимось крамольним, бо вони в цілому відповідають загальноприйнятим нормам, що діють у демократичних країнах. Але їх реалізація, покладена на інституції влади (органи міліції, прокуратуру, суди), до яких існує тотальна недовіра, несе загрозу.

«Немає в цих законах абсолютно здорового глузду. Не можна звужувати загальноприйняті норми демократії – свобода слова, свобода мирних зібрань, тощо – в такий спосіб: без обговорення, без досягнення національної згоди, без зміни системи устрою держави. За 40 хвилин не можна змінювати засадничі норми демократії», – наголосив Мінаєв.

На думку міського голови Сум, Президент має скасувати ці закони через Конституційний Суд, відкликавши свій підпис, або в інший спосіб.

При цьому Мінаєв підкреслив, що в боротьбі за владу питання євровектору України відійшло на другий план, а саме зміна зовнішньополітичного курсу країни й призвела до всіх цих подій.

«Президент України має напоумити уряд, аби той відновив перемовини з ЄС та врешті-решт підписати угоду за будь-яких умов, або відправити Кабмін у відставку. Іншого шляху немає. Щоправда, не впевнений, що тепер Європа нас захоче», - сказав мер.

Підсумовуючи прес-конференцію, Мінаєв навів цитату Джона Мільтона, яка, на його думку, якнайкраще дає зрозуміти, чим ризикує Україна у разі не досягнення компромісу: «Нація, котра не може керувати собою, буде підкорена іншими правителями, яких вона не обирала, і служитиме їм не добровільно, а проти своєї волі».