На Грушевського вже зібралося кілька тисяч людей, священики стримують протистояння

На вулицю Грушевського у центрі Києва, де з 19 січня триває протистояння між мітингувальниками й бійцями спецпідрозділів міліції, продовжують приходити люди. Біля стадіону “Динамо” вже перебуває декілька тисяч мітингувальників.

Як передає кореспондент УНІАН, перемир'я між бійцями внутрішніх військ МВС та демонстрантами триває.

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Між барикадою та кордоном правоохоронців стоять священики, які прийшли сюди близько 7.00, вони не допускають загострення ситуації.

Також деякі мітингувальники заходять погрітися у приміщення Інституту літератури Національної академії наук, на вході до якого встановлено білий прапор з червоним хрестом, і де функціонує медичний центр.