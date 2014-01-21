У Києві викрали одного з головних активістів Євромайдану

У Києві невідомі викрали громадського активіста Ігоря Луценка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала активістка Марія Лебедєва.

«Увага, зник Ігор Луценко! Його разом з потерпілим, Юрієм Вербицьким, якого він привіз на своїй машині до Жовтневої лікарні, викрали невідомі!», - пише вона.

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«Від пацієнта залишилася куртка з паспортом, він встиг роздягтися у лікаря. Залетіли, скрутили руки, вивели - це вся інформація. Це було більше години тому, телефони Ігоря не відповідають, на зв'язок останній раз виходив 1,5 години тому. Лікарі мовчать, на місці начебто була міліція, машина Ігоря там залишилася», - повідомила Лебедєва.

Вона закликала телефонувати до відділень міліції. «Невідомо, хто були ці люди, вони були у цивільному», - додала вона.