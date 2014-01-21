В університеті Карпенка-Карого вимагають відпустити затриманих студентів

17:09, 21 січня 2014
Політика
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Керівники факультетів університету імені Карпенка-Карого, студенти і батьки вимагають відпустити сімох студентів, який затримали 20 січня

Мітинг на підтримку затриманих студентів Карпенка-Карого / lb.ua

Зокрема, народна артистка України Ада Роговцева, кінорежисер член-кореспондент Академії мистецтв України Михайло Іллєнко, народний артист України Богдан Бенюк виступили у Будинку профспілок у Києві з вимогою  до міліції відпустити затриманих сімох студентів університету, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Бенюка, один із затриманих Андрій Іванюк оголосив голодування й збирається тримати його до тих пір, поки їх не відпустять.

Ада Роговцева закликала «матерів і бабусь стати поруч біля своїх дітей на Майдані та зробити все для того, щоб захистити їх».

Читайте також22 учасникам сутичок у Києві повідомили про підозру«Ми маємо стати живим ланцюгом і захистити кожну дитину. Боронімося! Я сама там стану», – сказала актриса.  

Однокурсники затриманих пишуть у соціальних мережах, що третьокурсника з Кременчука Андрія Котляра та його однокурсників «забрали прямо з гуртожитку» близько п’ятої години вечора 20 січня.

Студенти пишуть, що їм вдалося зв’язатися з одним із затриманих Вадимом Ковальовим, який повідомив, що затриманих відвезли до Дніпровського райвідділку міліції.

Пізніше затриманих без суду перевели до слідчого ізолятора у Косогірному провулку. 21 січня під стінами слідчого ізолятора відбувся мітинг на підтримку затриманих студентів. Учасники мітингу співали гімн та скандували «Студентам волю».

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