В університеті Карпенка-Карого вимагають відпустити затриманих студентів

Зокрема, народна артистка України Ада Роговцева, кінорежисер член-кореспондент Академії мистецтв України Михайло Іллєнко, народний артист України Богдан Бенюк виступили у Будинку профспілок у Києві з вимогою до міліції відпустити затриманих сімох студентів університету, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Бенюка, один із затриманих Андрій Іванюк оголосив голодування й збирається тримати його до тих пір, поки їх не відпустять.

Ада Роговцева закликала «матерів і бабусь стати поруч біля своїх дітей на Майдані та зробити все для того, щоб захистити їх».

Читайте також22 учасникам сутичок у Києві повідомили про підозру«Ми маємо стати живим ланцюгом і захистити кожну дитину. Боронімося! Я сама там стану», – сказала актриса.

Однокурсники затриманих пишуть у соціальних мережах, що третьокурсника з Кременчука Андрія Котляра та його однокурсників «забрали прямо з гуртожитку» близько п’ятої години вечора 20 січня.

Студенти пишуть, що їм вдалося зв’язатися з одним із затриманих Вадимом Ковальовим, який повідомив, що затриманих відвезли до Дніпровського райвідділку міліції.

Пізніше затриманих без суду перевели до слідчого ізолятора у Косогірному провулку. 21 січня під стінами слідчого ізолятора відбувся мітинг на підтримку затриманих студентів. Учасники мітингу співали гімн та скандували «Студентам волю».