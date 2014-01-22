Держдума РФ закликає українську опозицію до переговорів з владою - проект заяви

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться у проекті заяви Держдуми «Про загострення ситуації в Україні», який завтра з ранку розглянуть російські депутати.

«Державна Дума знову звертається до опозиційних сил України, що чинять протиправні дії, із закликом відмовитися від насильства в будь-якій формі, негайно припинити силове протистояння, вступити в конструктивний діалог з владою, вирішувати всі проблеми, що стоять перед українським суспільством, в суворій відповідності з Конституцією та національним законодавством», - йдеться в документі.

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Російські депутати сподіватися, що український народ проявить притаманну йому історичну мудрість в ім`я стабільного майбутнього незалежної України.

При цьому, Держдума високо оцінює домовленості, досягнуті президентами наших держав під час шостого засідання Українсько-російської міждержавної комісії в грудні 2013 року.

«Депутати Держдуми підтримують рішення керівництва Росії про надання Україні стабілізаційного кредиту та зниження ціни на газ без будь-яких політичних умов з метою підтримки братнього українського народу. Депутати Державної Думи нададуть повну законодавчу підтримку спільним масштабним проектам у сферах економіки, науки, культури. Державна Дума готова до суттєвої активізації взаємодії з Верховною Радою України, її різними фракціями, які виступають за розвиток російсько-українського партнерства», - йдеться в заяві.

На думку російських парламентаріїв, перспективи виходу з фінансово-економічної кризи, що відкриваються, відновлення і розвитку національної економіки, якісного поліпшення життя населення України неможливі в умовах зростаючого протистояння.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в Москві під час засідання українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було досягнуто домовленості про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол за 1 тис. кубометрів, а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНБ) українських суверенних євробондів на 15 млрд дол.

За підсумками шостого засідання українсько-російської міждержавної комісії підписано 14 спільних документів.