Одного з загиблих сьогодні застрелив снайпер, другого вбили з пістолета - лікарі
15:41, 22 січня 2014Політика
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Лікарі дістали кулі з тіл загиблих сьогодні на Грушевського
Лікарі підтвердили, що загиблого вбив снайпер
Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV.
Як пояснили лікарі, в тілі одного з загиблих знайшли кулю від снайперської гвинтівки Дегтярьова калібру 7,62 мм.
В тілі іншого загиблого була пістолетна куля калібром 9 мм, імовірно, від пістолета Макарова.
Нагадаємо, сьогодні зранку на вулиці Грушевського було вбито двох мітингувальників.
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