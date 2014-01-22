Одного з загиблих сьогодні застрелив снайпер, другого вбили з пістолета - лікарі

Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV.

Як пояснили лікарі, в тілі одного з загиблих знайшли кулю від снайперської гвинтівки Дегтярьова калібру 7,62 мм.

В тілі іншого загиблого була пістолетна куля калібром 9 мм, імовірно, від пістолета Макарова.

Нагадаємо, сьогодні зранку на вулиці Грушевського було вбито двох мітингувальників.