Одного з загиблих сьогодні застрелив снайпер, другого вбили з пістолета - лікарі

15:41, 22 січня 2014
Політика
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Лікарі дістали кулі з тіл загиблих сьогодні на Грушевського  

Лікарі підтвердили, що загиблого вбив снайпер

Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV.

Як пояснили лікарі, в тілі одного з загиблих знайшли кулю від снайперської гвинтівки Дегтярьова калібру 7,62 мм.

В тілі іншого загиблого була пістолетна куля калібром 9 мм, імовірно, від пістолета Макарова.

Нагадаємо, сьогодні зранку на вулиці Грушевського було вбито двох мітингувальників. 

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