Міліція і пожежники вкотре намагаються загасити вогонь від палаючих шин на Грушевського
22:27, 22 січня 2014Політика
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У Києві міліція і пожежники з двох брандспойтів вкотре намагаються загасити вогонь від палаючих шин, які сьогодні, вибудувавши як барикади, запалили мітингувальники на вулиці Грушевського, щоб мінімізувати для правоохоронців сектор обстрілу із зброї та перешкодити швидкому пересуванню спецпризначенців на випадок чергової спроби відтіснення або розгону активістів.
Міліція і пожежники з двох брандспойтів вкотре намагаються загасити вогонь від палаючих шин на Грушевського REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, під час гасіння вогню декілька бійців МВС прикривають щитами пожежників від потрапляння в них каміння чи ”коктейлів Молотова”.
Втім, спроби загасити вогонь виявляються практично марними - гумові автопокришки продовжують палати, а якщо загасають, то мітингувальники ”підігрівають” полум’я пляшками із запалювальною сумішшю.
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