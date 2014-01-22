Міліція і пожежники вкотре намагаються загасити вогонь від палаючих шин на Грушевського



Як передає кореспондент УНІАН, під час гасіння вогню декілька бійців МВС прикривають щитами пожежників від потрапляння в них каміння чи ”коктейлів Молотова”.

Втім, спроби загасити вогонь виявляються практично марними - гумові автопокришки продовжують палати, а якщо загасають, то мітингувальники ”підігрівають” полум’я пляшками із запалювальною сумішшю.