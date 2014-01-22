Євросоюз повинен попередити українську владу про можливість санкцій - Квасневський



Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав екс-президент Польщі Олександр Квасневський в інтерв`ю польському телеканалу TVN24 Biznes i Świat у швейцарському Давосі.

”Політично ми повинні закликати до припинення насильства та до повернення діалогу – насправді, до початку цього діалогу. Але знаємо, що закликів не вистачає, тому думаю, що українська влада повинна також знати, які формальні інструменти - наприклад, персональні санкції, має Європейський Союз”, - сказав він.

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”Не знаю, чи це буде ефективним, але знаю, що для деяких середовищ в Україні це може відіграти певну роль”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, глава польського уряду Дональд Туск сьогодні підтвердив свою раніше озвучувану думку, що запровадження санкцій проти української влади має стати ”остаточним інструментом”. ”Відверто кажучи, будемо застерігати політиків, як у Польщі, так і в Європі перед тим, аби занадто швидко та рішуче не порушували тему санкцій, бо санкції в стосунках з Україною будуть таким остаточним інструментом”, - сказав Туск.

Президент Польщі Броніслав Коморовський після сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки країни не згадував про можливість запровадження санкцій, до яких, зокрема, закликали представники найбільшої польської опозиційної партії ”Закон та справедливість”