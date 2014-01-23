У Житомирі облрада не змогла ухвалити звернення до парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, розроблене спеціальною робочою групою депутатів відповідне звернення не набрало необхідної кількості голосів.

В оприлюдненому на сесії проекті звернення зазначалося, що депутати стурбовані політичною ситуацією, що склалася сьогодні в Україні. Там також говорилося, що "широкомасштабне громадянське протистояння, яке триває протягом двох місяців, в останні дні переросло у силовий конфлікт з людськими жертвами та реальною загрозою громадянської війни".

У проекті звернення його автори також закликали учасників протистояння "припинити насильство та взаємне застосування сили".

Опозиція в облраді пропонувала негайно скликати позачергову сесію Верховної Ради України та переглянути на ній закони від 16 січня цього року, які вже викликали резонанс у суспільстві, однак за це не хотіли голосувати депутати провладних фракцій.

Фактичний провал сесією прийняття цього звернення викликав обурення у пікетувальників облради від опозиції і вони оточили приміщення Житомирської ОДА, яке охороняло кілька десятків правоохоронців.

Депутатів облради і навіть деяких журналістів пікетувальники не хотіли випускати з сесії і ще кілька годин після її закінчення продовжували акцію протесту, кричали " Ганьба!".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Житомирі представники ВО «Свобода», ВО «Батьківщина» та «УДАРу» пікетували бюджетну сесію облради з вимогою розглянути питання про політичну ситуацію в Україні.

Близько 300 активістів зібралися на Майдані Корольова навпроти приміщення де проходила сесія облради.

На початку сесії депутати вшанували загиблих у Києві активістів хвилиною мовчання.

Після цього депутати відправили до пікетувальників своїх представників.

«Представники не змогли зустрітися з пікетувальниками, оскільки пікетувальники заблокували вхідні двері приміщення обласної ради», - повідомив сесії депутат обласної ради від Партії регіонів Віктор Куницький.

У залі виникла дискусія щодо того, які питання порядку денного сесії слід розглядати у першу чергу.

Депутат від ВО ”Батьківщина” Сергій Гринчук закликав сесію обговорити політичну ситуацію в області і країні першочергово, а вже потім розглядати бюджет області на цей рік та річну Програму соціально-економічного розвитку.

«Зараз треба першочергово прийняти рішення, важливе для країни, вислухати і заспокоїти людей, бо у центрі Києва гинуть люди», - сказав присутній на сесії народний депутат України Володимир Литвин.