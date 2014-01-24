Янукович запевнив Президента Єврокомісії у бажанні мирного врегулювання ситуації в Україні



Як повідомляє прес-служба глави держави, Янукович провів телефонну розмову з Баррозу.

Сторони обговорили питання врегулювання політичного конфлікту в Україні. Глава держави запевнив співрозмовника у відсутності жодних розбіжностей у поглядах щодо мирного врегулювання ситуації.

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Янукович повідомив Баррозу про розмову з головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком.

За словами глави держави, найближчими днями в Україні відбудеться позачергова сесія парламенту, де будуть розглянуті всі питання, порушені під час переговорів з мирного врегулювання конфлікту.