Євросоюз готовий сприяти діалогу в Україні: Фюле і Ештон їдуть на допомогу



Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це речник Єврокомісії Олів`є Баї повідомив на брифінгу, інформуючи журналістів про телефонну розмову Президента України Віктора Януковича та Президента Європейської Комісії Жозе Мануеля Баррозу.

”Президент Баррозу сказав панові Януковичу, що ми готові сприяти діалогу та зменшенню напруги ситуації. Президент Баррозу запропонував, щоб комісар ЄС Фюле відвідав Київ 24 січня, а Верховний представник ЄС і віце-президент Єврокомісії Ештон, можливо, поїде до Києва наступного тижня”, - сказав речник.

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле, за повідомленням його офісу, має відвідати КИЇВ 24-25 січня для проведення зустрічей з представниками влади, опозиції та громадянського суспільства.

Як повідомляв УНІАН, на вулиці Грушевського у центрі Києва з 19 січня тривають сутички між активістами та правоохоронцями. Соні людей поранено, є загиблі.

22 січня лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок провели зустріч з Януковичем. Зустріч тривала понад три години.

Сьогодні переговори мають продовжитись.