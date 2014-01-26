Силовики погодилися піти з Українського дому, біля входу - живий коридор

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Євромайдан SOS.

"Увага! Новини з Українського дому!

Навколо будівлі дуже багато людей близько 5 тисяч. Зараз всі скандують "молодці".

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Повідомлення від активістки Євромайдан СОС Марії Томак.

Окрім того на гарячу лінію надійшло декілька повідомлень від рідних військових, які просили дати можливість їм вийти", йдеться у повідомленні.