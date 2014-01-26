В Українському домі бійці ВВ кажуть, що їх не пускають керівники

Про це повідомляє 5-й канал.

Оцевидці штурму підтверджують, що в Українському домі знаходяться молоді бійці Внутрішніх військ, які раді залишити позиції.

Читайте такожСиловики з Українського дому не виходять на звязок з протестувальникамиЗа словами очевидців, на даний момент, Український дім залишили чотири бійця ВВ.

Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV

Як повідомляв УНІАН, український дім перебуває в облозі мітингувальників.