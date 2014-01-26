Правоохоронці під вигуки "Ганьба!" вийшли з Українського дому

За словами журналіста Espreso.TV, правоохоронці залишили будівлю через бічний вхід, при цьому мітингувальники не виявляли до них ніякої агресії. Спостерігаючи, як співробітники МВС залишали будівлю, люди вигукували "Ганьба".

Далі бійці "Беркута" повели міліціонерів у бік Михайлівської площі.

Читайте такожВ Українському домі бійці ВВ кажуть, що їх не пускають керівники Повідомляється, що ці правоохоронці, ймовірно, ППС Києва та Одеси, повідомляє ТСН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі мітингувальники штурмували Український дім.