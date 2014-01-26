У Дніпропетровську на пікетувальників напали «тітушки» з димовими шашками, загони ВВ не пропускають до ОДА
14:45, 26 січня 2014Політика
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Більше 2 тисяч людей зібралися пікетувати Дніпропетровської ОДА
Силовики блокують доступ до ОДА / dnepr.comments.ua
Більш як 2 тисячі учасників Народного віче в Дніпропетровську, які вирішили пікетувати обласну державну адміністрацію, зустріли «тітушки» з димовими шашками.
Димові шашки "тітушек" / Сергій Жуков / hvylya.org
Як передає кореспондент УНІАН, близько 200 молодих людей спортивної зовнішності з жовтими пов'язками на рукавах і з палицями почали закидати пікетників димовими шашками.
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Учасники віче знесли огорожу і почали прориватися до будівлі. На їхньому шляху вишикувалися загони міліції та внутрішніх військ у кілька заслонів. Протистояння загострюється.
Оборону займає загін міліції з протигазами.
Люди кричать «Банду геть!», «Зека геть».
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