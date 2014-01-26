У Запоріжжі від світлошумових гранат постраждало 3 людини, "тітушки" почали барикодувати ОДА

«Тітушки» з другого поверху почали жбурляти в людей каміння, протестувальники відповіли градом каменів. Крім того, «тітушки» зсередини розбили вікна і почали барикадувати перший поверх.

За попередніми даними активістів, від гранат, які використовували силовики у відповідь на активні дії протестувальників, постраждало три людини, в основному травмовані ноги.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 14.00 активісти запорізького Майдану почали штурм Запорізької обласної державної адміністрації.

Активісти кидали в міліціонерів каміння, а силовики відповідали світлошумовими і газовими гранатами.