У Запоріжжі від світлошумових гранат постраждало 3 людини, "тітушки" почали барикодувати ОДА
15:17, 26 січня 2014Політика
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О 14.45 штурм обладміністрації в Запоріжжі відновився
Постраждалі від світлошумових гранат / golos.zp.ua
«Тітушки» з другого поверху почали жбурляти в людей каміння, протестувальники відповіли градом каменів. Крім того, «тітушки» зсередини розбили вікна і почали барикадувати перший поверх.
За попередніми даними активістів, від гранат, які використовували силовики у відповідь на активні дії протестувальників, постраждало три людини, в основному травмовані ноги.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 14.00 активісти запорізького Майдану почали штурм Запорізької обласної державної адміністрації.
Активісти кидали в міліціонерів каміння, а силовики відповідали світлошумовими і газовими гранатами.
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