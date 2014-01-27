У Криму заборонили "Свободу"

Президія Верховної Ради Криму у понеділок вирішила заборонити діяльність Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на території півострова.

Про це йдеться в рішенні президії, передає кореспондент УНІАН.

«У 10 регіонах України відбувся антиконституційний переворот, легітимна влада силовими методами усунута від виконання повноважень, передбачених Конституцією України і законами України, продовжується силове захоплення стратегічних міністерств, блокування і спроби штурму в окремих регіонах країни адміністративних будівель, в яких розташовані органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади. Під загрозою статус автономії і Конституція Автономної Республіки Крим. Активними учасниками всіх масових безладів і антиконституційних дій є ВО "Свобода", інші формування радикального характеру», - сказано в ньому.

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Враховуючи такий стан справ, президія вирішила «заборонити в установленому порядку на території Автономної Республіки Крим діяльність і символіку ВО "Свобода" та інших формувань радикального характеру як загрозу національній згоді, громадській безпеці і правопорядку і зажадати від Міністерства юстиції України негайно вирішити питання про припинення їх діяльності на підставі статті 37 Конституції України і статті 5 Закону України "Про політичні партії в Україні".

Також депутати попросили ГУ МВС у Криму посилити охорону регіону на автовокзалах, аеропортах, вокзалах, а також Перекопському перешийку.

Крім того, президія закликала ГУ СБУ в автономії присікати на території Криму діяльність «радикальних організацій, груп і окремих осіб, що роблять замах на державний лад, законні інтереси держави і права громадян».