Активістів "Спільної справи" змусили піти з будівлі Міністерства юстиції

Як передає кореспондент УНІАН, за словами представників самооборони, раніше вони змусили залишити будівлю міністерства активістів «Спільної справи», які вчора зайняли це приміщення.

Зараз біля входу в міністерство стоять близько 20 членів самооборони Майдану, як вони пояснюють, для безпеки.

Цю інформацію також підтвердили в МВС.

Члени самооборони Майдану безперешкодно пускають в середину працівників міністерства.

Як повідомляв УНІАН, активісти "Спільної справи" пізно увечері 26 січня захопили одну з будівель Міністерства юстиції, яка знаходиться у Києві на вулиці Городецького,13.

Після цього міністр юстиції Олена Лукаш, яка входить до групи переговорників від влади, заявила: якщо протягом півгодини не звільнять міністерство, то вона звертатиметься до РНБО з вимогою ініціювати введення надзвичайного стану.

На 28 січня запланована позачергова сесія Верховної Ради, на якій депутати планують розглянути ситуацію в країні. Крім того, можуть бути ухвалені рішення про кадрові перестановки в Кабміні, а також внесено зміни до законів, ухвалених Верховною Радою 16 січня.