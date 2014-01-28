ЗМІ: Кабмін хоче ввести плату за в'їзд в Україну для громадян ЄС, США та Канади

У Кабінеті міністрів планують прийняти постанову, що змінює порядок перетину кордону іноземцями, які користуються правом безвізового в'їзду.

За інформацією"КоммерсантЪ" жорсткість режиму буде мати відношення лише до громадян США, Канади та країн-членів ЄС. Інших держав, які домовилися з Києвом про безвізовий режим у 2005 році і пізніше, нові норми не торкнуться. Причина такої вибірковості політична - названі країни чинять тиск на Київ у зв'язку з останніми антидемократичними процесами, нагадало джерело "Ъ".

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"Щоб не порушувати угоду про спрощення оформлення віз, вирішено стягувати не візовий збір, а плату за внесення персональних даних в якийсь реєстр при перетині кордону",- розповів "Ъ" одне з джерел в уряді. За його словами, проект документу вже готовий, він обговорювалося на минулому засіданні уряду 22 січня, але був відправлений на доопрацювання.

За інформацією "Ъ", у Держприкордонслужбі виступили проти такої ініціативи. У той же час в МЗС її підтримали, представивши ряд виправлень до тієї версії документа, яку відстоює Мін'юст. Міністр закордонних справ Леонід Кожара на засіданні Кабміну був відсутній, оскільки провів екстрену зустріч з послом США, оголосив про введення візових санкцій відносно деяких українських чиновників. Перший заступник голови МЗС Руслан Демченко повідомив членам Кабміну, що така практика існує в США, запевняє джерело "Ъ".

Розмір збору за перетин кордону, запропонованого Кабміном, "Ъ" з'ясувати не вдалося, але стягуватися він буде при кожному перетині кордону. Отримання багаторазової візи не дозволить здешевити поїздки - вартість короткострокової багаторазової української візи становить 200 євро. У 2012 році Україну відвідали понад 4,5 млн громадян ЄС, США та Канади, у 2013 році кількість іноземних туристів зросла незначно, запевнили "Ъ" в Держстаті і Держприкордонслужбі.