Росія закрила кордони вже для півмільйона іноземців

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав заступник керівника департаменту Федеральної міграційної служби Росії з організації роботи з іноземними громадянами Дмитро Демиденко.

"За нашим рішенням півмільйона іноземних громадян в'їзд до Росії було закрито", - сказав Демиденко.

Відповідаючи на запитання УНІАН, якій кількості громадян України на даний момент заборонено виїзд до Росії, він повідомив, що в основному заборона на в'їзд стосується громадян Таджикистану, Узбекистану і Киргизії, тобто громадян країн Середньої Азії.

Водночас він підкреслив, що заборона на в'їзд запроваджується незалежно від громадянства і стосується зокрема громадян України.

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За словами Демиденка, основними підставами для заборони на в'їзд до Росії є неодноразове порушення адміністративного законодавства, перевищення терміну перебування в Росії більш як 90 діб без оформлення спеціальних дозвільних документів. З 1 січня в РФ громадянам країн з безвізовим режимом можна перебувати лише 90 діб протягом півроку, нагадав він.

За його словами, для тривало перебування на території Росії необхідно оформити дозвіл на тимчасове проживання, посвідку на проживання, дозвіл на роботу або купити патент для роботи у фізичних осіб.

"Ці правила (про обмеження перебування - УНІАН) поширюватимуться на тих, хто безцільно перебуває в Росії без певної мети", - сказав Демиденко.

У цілому, повідомив він, торік Росію відвідали 17,5 млн. іноземних громадян, більшість з України, Узбекистану, Казахстану і Таджикистану.

Як повідомляв УНІАН, громадяни України можуть перебувати на території РФ без постановки на міграційний облік протягом 90 діб.

На території РФ перебуває більш як 11 млн. мігрантів, більшість з яких прибули із країн СНД.

У Росії перебуває близько 1,5 млн. громадян України, з них 111 тис. законно працюють, 350 тис. приїхали до родичів, вчитися, лікуватися.

Голова ФМС Росії раніше заявляв, що, виходячи з цих даних, понад мільйон громадян України працює без оформлення відповідних документів.

За даними ФМС, кількість громадян України, яким заборонений в'їзд до Росії, за останній місяць збільшилася на 5 тис. і досягла близько 25 тис. чоловік.

З 1 січня 2014 року громадяни України та інших країн, які можуть відвідувати Росію без віз, зможуть перебувати на її території не більш як 90 діб протягом півроку, якщо додатково не продовжать термін свого перебування.