Під Верховною Радою зібралося майже 500 «тітушок»

Перед Верховною Радою почали збиратися молодики

Перед засіданням позачергової сесії парламенту перед будівлею Верховної Ради збираються «тітушки». Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV з місця подій. Наразі під парламентом уже знаходяться близько 500 «тітушок». Нові «спортсмени» продовжують підходити. Читайте такожСьогодні ВР може внести зміни до законів 16 січня та переглянути склад уряду Також прихильники Партії регіонів зі східних областей готуються продовжити Антимайдан. Нагадаємо, сьогодні має відбутися позачергова сесія Верховної Ради. Вчора лідери опозиції провели чергові переговори з президентом Віктором Януковичем.

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