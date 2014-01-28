Учасники провладного мітингу не бажають відставки Азарова





Прихильники влади, які проводять мітинг на площі Конституції у столиці, дякують Миколі Азарову за роботу на посаді прем’єр-міністра і заявляють, що не відпустять його у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, також мітингувальники критикують лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, заявляючи, що він відмовився від запропонованої посади прем'єра, тому що не впорається з економічними проблемами у державі.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Азаров подав у відставку з посади прем’єра.

Раніше Президент запропонував Яценюку очолити уряд.