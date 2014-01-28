Близько 500 осіб знаходяться в Українському домі

Як передає кореспондент УНІАН, на першому поверсі, крім штабу Автомайдану, розташовані штаб УНА-УНСО та окремо знаходяться ветерани війни в Афганістані.

Також на цокольному поверсі з’явився хірургічний кабінет.

Люди продовжують обігріватись у приміщенні та курсувати в напрямку до барикад на вулиці Грушевського.

Як повідомляв УНІАН, раніше Український дім тривалий час перебував під контролем силовиків. При цьому МВС заперечувало присутність правоохоронних органів в будівлі.

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Ввечері 25 січня мітингувальники виявили, що в Український дім поступово стягуються силовики. Впродовж кількох годин протестувальники штурмували будівлю. Захопити Укрдім їм вдалося під ранок 26 січня, після того, як один з лідерів опозиції Віталій Кличко та інші народні депутати провели переговори з керівництвом МВС про виведення силовиків з будівлі. Співробітники правоохоронних органів безперешкодно залишили Український дім, а активісти зайняли будівлю.

26 січня комендант Українського дому Олексій Якушевський повідомив, що в Українському домі буде облаштовано прес-центр та пункт обігріву.