Журналісти мають бути готові до того, що можуть загинути під час бойових дій - Бондаренко

Журналісти закликали депутатів від Партії регіонів захистити їх, показуючи їм фото побитих колег під час акцій протестів у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, група журналістів у Верховній Раді України показують фото побитих журналістів-колег депутатам з фракції Партії регіонів, запитуючи, чи припустимо, аби правоохоронці били представників ЗМІ.

Народний депутат Олена Бондаренко сказала, що не хоче дивитись на ці фото, пославшись на те, що в неї слабка психіка.

“Я слабка жінка, у мене слабка психіка”, - сказала вона, але потім все ж таки додала, що під час бойових дій журналістів інколи вбивають, і вони мають бути до цього готові.

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“Я думаю, що для вас не секрет, що там, де ідуть бойові дії, там є постраждалі, і, на жаль, журналіст в даних умовах теж незахищений. Згадайте, будь ласка, наших журналістів, які були вбиті у гарячих точках... Журналісти помирають, на жаль, скрізь і повсюди, і, на жаль, цей рахунок не закритий”, - сказала Бондаренко.

Потім вона почала сваритись з журналістами, що вони ведуть себе нечемно, задаючи питання не по черзі.

Потім Бондаренко сказала, що зараз розчистить коридор, щоб пройти на своє місце і порадила журналістам вчитись поводитись себе чемно з політиками. На цьому вона пішла від них.

Відзначимо, що Бондаренко - перший заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова і інформації. За інформацією Ліга.Досьє, Бондаренко є членом Національної спілки журналістів України.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Інституту масової інформації», в Україні з 19 по 27 січня постраждали 60 журналіств. Список постраждалих журналістів:

http://imi.org.ua/analytics/42777-spisok-postrajdalih-jurnalistiv-pid-chas-sutichok-19-20-sichnya-onovlyuetsya.html

Нагадаємо, у листопаді-грудні 2013 року від рук правоохоронців постраждали більш як 50 журналістів.

27 січня Національна спілка журналістів України оприлюднила заяву з вимогою від керівництва силових відомств негайно припинити насильство над журналістами.

«Національна спілка журналістів України висловлює обурення численними фактами побиття працівників ЗМІ, які за останні дні сталися в багатьох областях України. Якщо недавно масові прояви насильства по відношенню до наших колег відбувалися у столиці, то зараз під час масових акцій у регіонах силовики жорстоко б'ють журналістів та нищать їхню апаратуру», - наголосили в НСЖУ.

«За свідченням наших колег, спецпризначенці як в столиці, так і в регіонах, цілеспрямовано застосовують силу до журналістів, забороняючи проводити зйомку. Журналістські посвідчення, ідентифікаційні жилети з написом «Преса», фото- та відеоапаратура стали не захистом, а подразнювальним фактором», - наголошується в заяві.

НСЖУ заявляє, що обурена діями представників правоохоронних органів та вимагає від керівництва силових відомств негайно припинити насильство над журналістами.

27 січня у Києві близько 50-ти журналістів вийшли до кордону внутрішніх військ на вулиці Грушевського.

Журналісти вирушили з плакатом, на якому намальовано голуба в бронежилеті, в якого ціляться, - символ журналістів, які постраждали під час сутичок на Грушевського.

Одна із журналістів зазначила, що у гарячих точках менше постраждалих журналістів, ніж під час відносно мирної акції в Україні.