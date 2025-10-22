Ворог намагається завдати якомога більше шкоди енергетичній інфраструктурі.

В Україні зараз послаблена протиракетна оборона, бо росіяни вдосконалюють свої засоби повітряного нападу, а Силам оборони потрібен час на "оновлення". Таку думку в ефірі КИЇВ24 повідомив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.

За його словами, РФ зосереджено б'є по критичній інфраструктурі та залізниці України, у тому числі у Києві та Київській області. Попри те, що навколо столиці найкраща у країні ППО, окупантам вдається завдавати шкоди.

"Тут найбільш потужна протиракетна і протиповітряна оборона, попри це ворогу вдається завдавати ударів… Зосереджено завдаються удари по критичній інфраструктурі… Нам стало складніше у зв’язку з тим, що ворог удосконалює свої засоби ударів. Причому, як по ракетному озброєнню, так й по безпілотних апаратах", - сказав Романенко.

Він пояснив, що виробництво, модернізація тощо дронів залежить від українських фахівців, а щодо "американських ракет" - залежить від західних партнерів, які після отримання відповідних даних, зокрема о влучаннях, вносять у певні комплекси корективи. Як зазначив Романенко, це займає деякий час.

Удар по Україні 22 жовтня - подробиці

Як писав УНІАН, РФ постійно завдає ударів саме по цивільній інфраструктурі України, намагаючись завдати якомога більше шкоди, у тому числі енергетичній інфраструктурі та залізниці. Зокрема, сьогодні ворог під час атаки пошкодив інфраструктуру "Укрзалізниці". Станом на ранок, знеструмлені певні ділянки, деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами. Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Зміненим маршрутом прослідує поїзд №793/794 Черкаси — Київ, також можливі затримки та зміни у русі приміських поїздів.

На Київщині через сьогоднішню атаку окупантів загинули четверо людей, зокрема двоє дітей. Керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник розповів, що вбито жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля та 12-річну дівчинку у селі Погреби Броварського району.

