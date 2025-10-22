'Грає на найвищих ставках': в Atlantic Council розкрили, коли Путін погодиться на мир

Білий дім несподівано скасував плани зустрічі президентів США і Росії — після того, як Лавров відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню.

Лише кілька днів тому президент США Дональд Трамп оголосив, що готує новий "мирний саміт" із Володимиром Путіним у Будапешті. Та вже у вівторок Білий дім зробив різкий розворот: офіційний представник адміністрації заявив, що "наразі немає планів" щодо зустрічі двох президентів у "найближчому майбутньому", пише аналітичний центр Atlantic Council.

Рішення скасувати переговори було ухвалене після невдалої підготовчої розмови між держсекретарем США Марко Рубіо та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. За даними джерел, сторони не змогли досягти жодного прогресу.

Пізніше сам Лавров підтвердив, що Володимир Путін відхилив пропозицію Трампа щодо припинення вогню в Україні.

Відео дня

"Припинення вогню зараз означатиме лише одне: значна частина України залишиться під нацистським правлінням", — заявив він, фактично повторивши риторику Кремля про "денацифікацію".

Ці слова вкотре показали, що Москва не має наміру зупиняти агресію. Її мета виходить далеко за межі територіальних поступок — мова про зміну влади в Києві та знищення української державності.

Ілюзія миру

Попри намагання Трампа подати ініціативу як "історичний шанс зупинити війну", у Вашингтоні дедалі більше розуміють, що Путін не збирається йти на компроміс. Російський лідер розглядає вторгнення як боротьбу за "місце в історії" і не може дозволити собі поразку. Аналітики зазначають:

"Якщо Трамп хоче припинити кровопролиття в Україні та отримати свою дорогоцінну Нобелівську премію миру, він повинен спочатку усвідомити, що Путін грає на найвищих можливих ставках на історичній арені та ніколи не піде на компроміс, якщо його не змусять це зробити. Більше того, він не сміє відступити. На даний момент будь-що менше, ніж знищення України як держави та як нації, буде розцінено в Москві як велика поразка, яка занурить Кремль у кризу".

З 2022 року Кремль намагається переконати світ, що вторгнення було "вимушеною відповіддю" на розширення НАТО. Але факти свідчать: за цією риторикою стоїть бажання відновити контроль над колишніми радянськими територіями.

Пастка для Трампа

Аналітики зазначають, що Путін тягнутиме час і леститиме Трампу самітами та дзвінками, але не погодиться на справжній мир, доки не опиниться на межі поразки.

Якщо Трамп справді прагне Нобелівської премії миру, він мусить усвідомити, що "мир із Путіним" наразі неможливий без серйозного тиску Заходу. Експерти вважають, що лише силовий баланс — а не політичні жести — може змусити Кремль припинити війну.

"Чим швидше Вашингтон прийме цю реальність, тим ближче ми будемо до справжнього врегулювання, а не до чергового фальшивого процесу", — підсумовують оглядачі.

Саміт в Будапешті

Як повідомляв УНІАН, саміт між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті було скасовано.

Сам Трамп публічно заявив, що не хоче проводити з російським диктатором Володимиром Путіним марну зустріч.

CNN пише, що після того, як президент США Дональд Трамп припинив бойові дії в Газі, з'явилися надії на те, що він зможе зробити нову спробу покласти край в Україні. Однак перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС, досягнуте за його посередництва, вже на межі, а зусилля Трампа щодо України призводять лише до одного - спростування його власних сумнівних тверджень про те, що Володимир Путін хоче миру.

