Україна найшвидше зможе вирішити кризу за 2-3 місяці - польський експерт

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив аналітик Польського інституту міжнародних справ (PISM), котрий спеціалізується на питаннях України, Євген Воробйов.

Читайте такожГП «Майдан»: Вийти з політичної кризи треба через діалог "Нам потрібно бути готовим до того, що цей конфлікт буде тривати ще, як мінімум, 2-3 місяці. Навіть за умови якогось політичного рішення, воно не може наступити за два тижні, як це було під час Помаранчевої революції", - сказав він.

Співрозмовник агентства назвав компромісним варіантом, котрий дасть змогу вирішити кризу в Україні, виконання трьох основних пунктів, котрі зараз обговорюються сторонами.

По-перше, мова про повернення Української держави до парламентсько-президентської форми правління, згідно з Конституцією 2004 року; По-друге, визначення дати президентських виборів та створення механізмів для чесного голосування на них; По-третє, надання гарантій безпеки, як представникам влади, так і опозиції.

За його словами, зокрема, мова йде про те, що влада повинна вивести силовиків з центру Києва, а президент України Віктор Янукович отримати гарантії, що зможе жити, як раніше, без страху за свою безпеку.

"Це вирішення, очевидно, буде проводитися дуже повільно, маленькими кроками у парламенті та поза ним, аби забезпечити виконання цих пунктів", - сказав аналітик.

Представник PISM назвав сьогоднішню відставку глави українського уряду Миколи Азарова та скасування парламентом законів, що обмежують громадянські права, "невеликою" поступкою влади опозиції та "тактичною спробою затягнути час".

На його думку, Янукович з однієї сторони продовжить брати участь у переговорах з опозицією, а з другої намагатись силою придушувати протести за схемою, як це мало місце у Дніпропетровську та Запоріжжі, де мітингувальників атакували "тітушки" під прикриттям правоохоронних структур.

Воробйов також відзначив, що політична криза в Україні зараз набагато сильніша, ніж була в 2004 році, відзначивши, що силовий варіант може мати дуже погані наслідки для Української держави.

"Якщо в Україні дійде до загострення насилля, то, звичайно, покласти йому край буде набагато важче, і ми дійсно можемо побачити якийсь ліванський сценарій в Україні", - відзначив аналітик.

Він наголосив, що мова не про Лівію, де мітингувальники повалили режим Муамара Каддафі, а Ліван, де вже кілька років триває насильницьке протистояння влади та опозиції.

"Країні, в якій політичне протистояння супроводжується регулярним проливанням крові, та яка при цьому не може змінити свій конституційний устрій через те, що немає демократичних механізмів та достатньої політичної волі", - сказав експерт.