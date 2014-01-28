Сенатор США Маккейн вітає скасування "законів 16 січня", але хоче більше
20:59, 28 січня 2014Політика
0 0
Американський сенатор Джон Маккейн вітає те, що ВР скасувала "закони16 січня", які світова спільнота називала антидемократичними.
Сенатор Маккейн вітає скасування законів 16 січня, але хоче більше
Про це він написав у Twitter.
"Обнадіює, і це позитивно, що парламент України скасував антидемократичні закони проти демонстрацій. Необхідно зробити більше", - написав Маккейн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter