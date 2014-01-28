Сенатор США Маккейн вітає скасування "законів 16 січня", але хоче більше

20:59, 28 січня 2014
Політика
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Американський сенатор Джон Маккейн вітає те, що ВР скасувала "закони16 січня", які світова спільнота називала антидемократичними. 

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Про це він написав у Twitter. 

"Обнадіює, і це позитивно, що парламент України скасував антидемократичні закони проти демонстрацій. Необхідно зробити більше", - написав Маккейн.

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