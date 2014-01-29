Світовий конгрес українців позитивно оцінює відставку Азарова
02:51, 29 січня 2014Політика
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Світовий Конгрес Українців позитивно оцінює відставку прем'єр-міністра України Миколи Азарова, наслідком якої є відставка уряду України
Світовий Конгрес Українців позитивно оцінює відставку Миколи Азарова
Про це УНІАН повідомили у прес-службі СКУ.
"Світовий Конгрес Українців вважає такий розвиток подій кроком у правильному напрямку і закликає Президента Віктора Януковича, лідерів опозиції і Євромайдану продовжувати переговори для мирного і демократичного вирішення кризи в Україні", - заявив Президент СКУ Євген Чолій.
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