Світовий конгрес українців позитивно оцінює відставку Азарова

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СКУ.

"Світовий Конгрес Українців вважає такий розвиток подій кроком у правильному напрямку і закликає Президента Віктора Януковича, лідерів опозиції і Євромайдану продовжувати переговори для мирного і демократичного вирішення кризи в Україні", - заявив Президент СКУ Євген Чолій.