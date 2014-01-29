У "Свободі" вважають, що сутички на Грушевського почали провокатори
07:56, 29 січня 2014Політика
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Протистояння на Грушевського розпочали провокатори, які потім зникли, а люди, які за ними пішли, є справжніми героями
Сутички на Грушевського почали провокатори - нардеп / REUTERS
Таку думку висловив народний депутат від «Свободи» Олександр Мирний в ефірі 5 каналу.
"Ті люди, які це почали - ми їх називали, називаємо і будемо називати провокаторами, тому що це було абсолютно неузгоджено. І дійсно, ті люди, які повели за собою інших людей, які щиро повірили в те, що треба так робити, ті перші люди потім кудись поділися, але люди, які пішли за провокаторами – вони є просто герої", - заявив "свободівець".
Читайте такожКличко закликає мітингувальників не провокувати Беркут "Ми робимо все, щоб ці люди були з нами, ми були з ними і щоби влада якомога менше завдала цим людям шкоди. І ті люди, які загинули – це дійсно національні герої", – додав він.
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