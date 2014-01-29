ЗМІ: В Україні все ще можливе запровадження надзвичайного стану

Журналісти отримали скановану копію розпорядження "Буран", в якій ідеться про перевдягання спецпризначенців та армійців у форму внутрішніх військ, йдеться в сюжеті ТСН.

Таку команду, за словами нардепів, нібито дав Микола Азаров міністру оборони Павлу Лебедєву.

"Ідеться зараз про десантну бригаду у Дніпропетровську і окремий аеромобільний пункт - у Миколаєві. Документи на передачу їх Захарченку готували сьогодні вночі", - заявив нардеп Анатолій Гриценко.

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У терміновій телеграмі "Буран" вказується, що необхідно провести термінові збори офіцерів з метою підготовки звернення до президента України про необхідність введення надзвичайного стану. А джерела ТСН у військових частинах Криму, Миколаєва та Рівного підтвердили, що такі збори справді проведені й офіцери проголосували "за".