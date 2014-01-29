Яценюк про переговори з владою: закриття Майдану для людей є неприйнятним

Про це парламентським журналістам повідомив голова фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк після ранкових переговорів голів фракцій у спікера Рибака.

Він повідомив що під закон про амністію не підпадатимуть кілька справ. Перша з них - навмисне вбивство: "Тобто всі справи, коли наших активістів убили невідомі особи, повинні бути розслідувані і злочинці повинні бути встановлені", повідомляє "Батьківщина".

Читайте такожТягнибок не виключає невеликих поступок опозиції щодо закону про амністіюПід амністію також не підпадатимуть справи, які стосуються нападів на журналістів: "Жоден посадовець, жоден міліціонер не буде підпадати під амністію, якщо він скоїв напад на журналістів".

Арсеній Яценюк також підкреслив, що ще одна стаття, яка не підпадає під амністію, - це катування та викрадення людей: "Зараз багато людей зникли. Генеральна прокуратура і всі правоохоронні органи повинні негайно встановити місце знаходження цих людей", - додав він.

Читайте такожВерховна Рада розгляне два варіанти законопроекту про амністію - регіоналВін повідомив, що ще один блок питань стосується умов амністії: "Наші політичні опоненти виставляють умову, за якою треба закрити Майдан, і тоді амністія стане чинною. Такі умови для людей є неприйнятними".

"Зараз іде дискусія, як знайти правильне рішення", - додав Арсеній Яценюк.