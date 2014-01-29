ВР пропонують звільнити першого віце-спікера Калєтніка за перевищення повноважень

У тексті документу, який є в розпорядженні УНІАН, Калєтніка пропонується відкликати за перевищення повноважень при голосуванні законів від 16 січня 2014 року, яке відбулося з порушенням норм Конституції України та закону про регламент Верховної Ради, прийняття яких в період складної суспільно-політичної ситуації в країні призвело до загибелі людей.

Відповідно до процедури, для внесення цього питання до порядку денного потрібно зібрати 150 підписів.