ВР пропонують звільнити першого віце-спікера Калєтніка за перевищення повноважень
16:45, 29 січня 2014Політика
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Народний депутат України Віктор Тимошенко (позафракційний) пропонує відкликати з посади першого заступника голови Верховної Ради Ігоря Калєтніка за перевищення повноважень при голосуванні законів від 16 січня.
Ігор Калетнік та Володимир Рибак на засіданні парламенту
У тексті документу, який є в розпорядженні УНІАН, Калєтніка пропонується відкликати за перевищення повноважень при голосуванні законів від 16 січня 2014 року, яке відбулося з порушенням норм Конституції України та закону про регламент Верховної Ради, прийняття яких в період складної суспільно-політичної ситуації в країні призвело до загибелі людей.
Відповідно до процедури, для внесення цього питання до порядку денного потрібно зібрати 150 підписів.
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