У Запорізькій області через негоду частково закрито рух на 9 автодорогах

Майже 100 автомобілів добу стоять на виїзді із Запоріжжя в бік Дніпропетровська і в Бердянському районі в районі поста ДПС ДАІ Луначарський.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області, «враховуючи виникнення реальної загрози для учасників дорожнього руху, з метою недопущення аварійних ситуацій, спільним рішенням УДАІ ГУМВС та Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, за погодженням з Запорізької ОДА, закрито рух транспортних засобів на автомобільних дорогах: «М-14» - Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на ділянці 459-604км - Мелітопольський, Приазовський, Приморський і Бердянський райони), «Р-37» - Енергодар-Василівка-Бердянськ (на ділянці 126-207км - Чернігівський, Приморський і Бердянський райони), « Т08-03» -Запоріжжя-Маріуполь (на ділянці 86-130 км - Пологівський, Куйбишевський і Розівський райони), «Т 08-15» - Орєхов-Пологи-Кінські Роздори-Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ (на ділянці 45-130 км - (Пологівський, Куйбишевський і Бердянський райони), «Т 08-19» - Куйбишеве-Камиш Заря (на ділянці 10-51 км - Куйбишевський і Бердянський райони), «Т 08 -21» - Пологи-Чернігівка-Приморськ, (на ділянці 14-37 км - Пологівський район), «Т-04-01» - Днепропетровск-Покровское-Гуляйполе-Токмак-Мелитополь (на ділянці 177 - 181км і 207 - 2011км), «В 081237» - Новомиколаївка-Сторчове-Максимівка-Михайло-Лукашеве (на ділянці 0-40 км (Новомиколаївський, Вільнянський райони), а також «В 080511» - Вільнянськ-Славгород (на ділянці 0-19 км (Вільнянський район).

Через викликану негодою ситуації на дорогах на виїзді із Запоріжжя в бік Дніпропетровська понад добу стоять майже 50 фур, в районі поста ДПС Луначарський у Бердянському районі також понад добу стоять майже 40 вантажних і легкових автомобілів.

Для надання допомоги учасникам руху і ліквідації наслідків негоди на території Запорізької області залучено 104 працівника Державтоінспекції і 32 патрульних автомобілів ДАІ.

«Про введення заборони на рух транспортних засобів на зазначених ділянках автомобільних доріг проінформовано чергові частини ДАІ суміжних областей, автотранспортні підприємства та диспетчерські служби автостанцій області», - повідомляє УДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області.