Колишній ВВ-шник закликає не сприймати однаково бійців ВВ і "Беркута"
00:50, 31 січня 2014Політика
0 0
Колишній службовець внутрішніх військ розповів hromadske.tv про те, у яких умовах доводиться служити бійцям внутрішніх військ на Грушевського.
Хлопець спілкувався з друзями, яких задіяли для охорони урядового кварталу.
За словами екс-військогового, бійці ВВ не мають постійного зв'язку із зовнішнім світом – вони дивляться новини лише на одному каналі і фактично не мають зя'зку з рідними.
Значна частина бійців потрапляє до лікарень не через травми, нанесені учасниками протесту, а через переохолодження.
Колишній ВВ-шник закликає не сприймати однаково бійців ВВ і "Беркуту".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter