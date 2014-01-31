Колишній ВВ-шник закликає не сприймати однаково бійців ВВ і "Беркута"

00:50, 31 січня 2014
Політика
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Колишній службовець внутрішніх військ розповів hromadske.tv про те, у яких умовах доводиться служити бійцям внутрішніх військ на Грушевського. 

Хлопець спілкувався з друзями, яких задіяли для охорони урядового кварталу.

За словами екс-військогового, бійці ВВ не мають постійного зв'язку із зовнішнім світом – вони дивляться новини лише на одному каналі і фактично не мають зя'зку з рідними.

Значна частина бійців потрапляє до лікарень не через травми, нанесені учасниками протесту, а через переохолодження.

Колишній ВВ-шник закликає не сприймати однаково бійців ВВ і "Беркуту".

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